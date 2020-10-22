Villarreal - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçına çıkıyor. İspanya temsilcisi Villarreal’e konuk olacak olan Sivasspor, 3 puan arayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt maç kadrosunda yer almazken aynı grupta yer alan Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek.

Villarreal - Sivasspor maçı El Madrigal Stadyumu’ndaoynanacak ve Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Maçı beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.



Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Carlos Bacca

Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan, Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

