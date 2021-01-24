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Video: Milli Görüş'ün büyüklerinden Derviş Yıldırım secdede vefat etti
Milli Görüş camiasının büyüklerinden Derviş Yıldırım camide namaz kıldığı esnada Hakk'ın rahmetine kavuştu.
GÜNDEM 24.01.2021, 17:56
Saadet Partisi Bayburt teşkilatının önde gelen büyüklerinden Derviş Yıldırım cuma namazını kıldığı sırada vefat etti. Cuma namazı için camiye giden Yıldırım, namaz sırasında rahatsızlanıp ruhunu Allah'a teslim etti. Yıldırım'ın 2018 yılında ameliyat geçirdiği öğrenildi.
Yıldırım'ın cenazesi memleketi Bayburt'ta toprağa verilirken merhumun secdede vefat ettiği anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor.
Yıldırım'ın cenazesi memleketi Bayburt'ta toprağa verilirken merhumun secdede vefat ettiği anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor.
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