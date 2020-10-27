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Video: Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu’nun sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tedavisi devam ediyor. Sevenleri, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? diye merak ediyor. İşte cevabı...
GÜNDEM 27.10.2020, 15:17
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3 gün önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.
Ekrem İmamoğlu sağlık durumu hakkında, “Değerli İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinize çok içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya, korunmaya, masken kullanmaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Bütün hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum." dedi.
Ekrem İmamoğlu sağlık durumu hakkında, “Değerli İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinize çok içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya, korunmaya, masken kullanmaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Bütün hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum." dedi.
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