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Video haberleri: Tunceli'de ayılar, 70 koyunu telef etti
Video haberleri... Tunceli’de bir ahıra giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti.
GÜNDEM 02.10.2020, 15:33
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Video haberleri - Olay, Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Özkan Özdemir'in ahırına giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti. Özdemir, sabah ahıra gittiğinde durumu fark etti. Hayvanlarının telef olması ile mağdur olan Özdemir'in ahırında Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemede bulunup, rapor tuttu.Olaydan sabah haberdar olduklarını belirten Özkan Özdemir, “Büyük emek verdiğimiz hayvanlarımız telef oldu. Ahır, evden uzak bir noktada olduğu için durumdan ancak sabah haberimiz oldu. İlçe Tarım Müdürlüğünden gelip rapor tuttular. Ciddi anlamda mağdur olduk” dedi.
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