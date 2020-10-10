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Video haberleri: İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar sardı

İstanbul’da Avrupa Yakasının gökyüzünü saran kara bulutlar Üsküdar’dan da görüldü.

GÜNDEM 10.10.2020, 17:46
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Video haberleri: İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar sardı
İstanbul semalarını akşam saatlerinde kara bulutlar sardı. Avrupa Yakasının gökyüzünde görülen kara bulutların Anadolu yakasına doğru yaklaştığı görüldü. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar Üsküdar’dan da görüldü.
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