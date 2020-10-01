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Video haberleri: Ermenistanlı askerler, SİHA’dan kaçma anları
Video haberleri... Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.
GÜNDEM 01.10.2020, 11:04
Video haberleri... Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5’inci gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede yeni görüntüler servis edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı ( SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı ( SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.
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