Vidal'dan Real Madrid açıklaması! Barcelona için...
Inter'e transfer olan Arturo Vidal, Real Madrid karşılaşması öncesi basın toplantısında "Barcelona taraftarını mutlu etmek için Real Madrid'i yenmek istiyorum" dedi.
GÜNDEM 03.11.2020, 19:13
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Barcelona'da 2 sezon geçirdikten sonra nter'e transfer olan Arturo Vidal, Real Madrid karşılaşması öncesi basın toplantısında Real Madrid maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Real Madrid karşısında 3. grup maçına çıkacak Inter'de orta saha oyuncusu Vidal, "Barcelona taraftarını mutlu etmek için Real Madrid'i yenmek istiyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Inter, Giuseppe Meazza'da Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçta Shaktar Donetsk deplasmanına konuk olan İtalyan temsilcisi maçtan 0-0 beraberlikle ayrıdı. Inter, 2 puan ile grubun 3. sırasında bulunuyor.
Rakip Real Madrid ise ilk iki maçından 1 puan çıkarabildi. Alfredo di Stéfano Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'2 3-2 mağlup olan İspanyol takımı, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 87 ve 90+3'te attığı gollerle 2-2 berabere kalmıştı. Real Madrid 1 puan ile grubun son sırasında bulunuyor.
Real Madrid karşısında 3. grup maçına çıkacak Inter'de orta saha oyuncusu Vidal, "Barcelona taraftarını mutlu etmek için Real Madrid'i yenmek istiyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Inter, Giuseppe Meazza'da Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçta Shaktar Donetsk deplasmanına konuk olan İtalyan temsilcisi maçtan 0-0 beraberlikle ayrıdı. Inter, 2 puan ile grubun 3. sırasında bulunuyor.
Rakip Real Madrid ise ilk iki maçından 1 puan çıkarabildi. Alfredo di Stéfano Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'2 3-2 mağlup olan İspanyol takımı, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 87 ve 90+3'te attığı gollerle 2-2 berabere kalmıştı. Real Madrid 1 puan ile grubun son sırasında bulunuyor.
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