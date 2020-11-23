Vicdansızlar! Yavru köpek Pamuk'u önce vurmuş sonra patisini kesmişler

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde geçen hafta ön patileri kesilmiş yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Fotoğrafı gören HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ilçeye giderek patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpeği, Samsun'a getirdi. Yaralı Pakmuk, özel hayvan kliniğine getirilerek burada cerrahi operasyon geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Pamuk, takılacak yürüteçle yaşamını devam ettirecek.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurulan özel ekiple, Pamuk'un yaralanması olayını incelemeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasına el koyan ekipler, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceledi. Ekipler, Pamuk'un önce tüfekle vurulması sonucu yaralandığı, ardından kopmak üzere olan bacaklarının köpeğin sahibi Hilmi Saatoğlu'nun komşusu tarafından kesilerek tedavi edilmeye çalışıldığı belirledi.



Ekipler, Saatoğlu'nun komşusu olduğu öğrenilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli savcı talimatıyla emniyette alınan ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

