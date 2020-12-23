Vicdanları sızlatan olay! Afgan çocuklar açlıktan yaprak yedi
Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde açlık nedeniyle ağaç yaprağı yemek zorunda kalan çocukların zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
GÜNDEM 23.12.2020, 20:23
Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde açlık nedeniyle ağaç yaprağı yemek zorunda kalan çocukların zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Afgan gazeteci Sayed Salahuddin'in aktardığı habere göre, Kabil hükümeti kontrolündeki Herat'ta, savaştan kaçan bir mülteci ailenin çocukları, şiddetli açlık sebebiyle ağaç yaprağı yemek zorunda kaldı.
Yaprakları yiyen çocuklar kısa bir süre sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların son durumu bilinmiyor.
Kabil hükümetinin Afganistan'da sivillere temel ihtiyaç maddeleri yardımında bulunmak için milyonlarca dolar dış yardım aldığı biliniyor.
Hükümet, bu kaynakları gerekli yerlere harcamamakla ve dış yardımları yolsuzluk ile rüşvete harcamakla suçlanıyor.
Afgan gazeteci Sayed Salahuddin'in aktardığı habere göre, Kabil hükümeti kontrolündeki Herat'ta, savaştan kaçan bir mülteci ailenin çocukları, şiddetli açlık sebebiyle ağaç yaprağı yemek zorunda kaldı.
Yaprakları yiyen çocuklar kısa bir süre sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların son durumu bilinmiyor.
Kabil hükümetinin Afganistan'da sivillere temel ihtiyaç maddeleri yardımında bulunmak için milyonlarca dolar dış yardım aldığı biliniyor.
Hükümet, bu kaynakları gerekli yerlere harcamamakla ve dış yardımları yolsuzluk ile rüşvete harcamakla suçlanıyor.
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