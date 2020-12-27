"Vicdan sahibi tüm vekilleri bu yanlışa 'dur' demeye davet ediyorum"

Yardım kuruluşlarını zan altında bırakacak ve “sabıkalı kanun teklifi” olarak bilinen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Söz konusu kanun teklifiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, "Vicdan Sahibi bütün milletvekillerini bu yanlışa “DUR” demeye davet ediyorum" dedi.

İşte Karaduman'ın açıklaması:

Bu Ülke Hepimizin!?? Vatandaşlarımızdan alınan yetki ile iradeyi elinde bulunduran meclisimizde, menfaatimize olmayan hiçbir kararın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Vicdan Sahibi bütün milletvekillerini bu yanlışa “DUR” demeye davet ediyorum. pic.twitter.com/tP7Fmg3XIs

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 26, 2020



Bu Ülke Hepimizin!

Vatandaşlarımızdan alınan yetki ile iradeyi elinde bulunduran meclisimizde, menfaatimize olmayan hiçbir kararın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Vicdan Sahibi bütün milletvekillerini bu yanlışa “DUR” demeye davet ediyorum.



Bu Ülke Hepimizin!?? Vatandaşlarımızdan alınan yetki ile iradeyi elinde bulunduran meclisimizde, menfaatimize olmayan hiçbir kararın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Vicdan Sahibi bütün milletvekillerini bu yanlışa “DUR” demeye davet ediyorum. pic.twitter.com/tP7Fmg3XIs pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 26, 2020

