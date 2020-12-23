VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar?

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarına çevrildi.

Burs başvuruları 15 Ekim’de başlamış 30 Ekim’de sona ermişti.

7 Aralık tarihinde açıklanan KYK burs sonuçlarının ardından gözler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına ilişkin açıklama henüz gelmedi. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

2020 yılı için lisansta 550 TL olarak belirlenen aylık burs ve kredi ücreti 2021 yılında 100 liralık bir artışla hesaplara yatacak.



* 2021 yılında lisans öğrencilerine verilecek olan burs ve kredi miktarı 650 TL

* Yüksek lisansta bin 300 TL

* Doktorada bin 950 TL oldu.

2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltilmiş oldu.

