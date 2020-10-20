VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslardan ön lisans ve lisans öğrencileri yaralanabiliyor.

KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursundan da yararlanabilirken VGM bursları karşılıksız olarak verilecek.





2020 – 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

www.vgm.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

VGM bur başvuru giriş ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

Giriş Ekranındaki alanların tamamı ise büyük harfle ile doldurulacaktır.



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilmektedir.

Ortaöğrenim bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.



Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları burs olarak Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız verilmektedir.

VGM bursları için başvuru tarihleri de belli oldu.

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Ortaöğrenim VGM burs başvuruları: 15 Ekim itibariyle sona erdi.

