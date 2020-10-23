VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM başvuruları son gün ne zaman?

2020 – 2021 eğitim yılı öğrenim bursu için başvuru tarihleri belirlendi. Öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim bursu duyuru ve başvuru işlemleri başladı.

Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu nasıl alınır?

İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursu hakkındaki detaylar...

VGM, burs başvurusu olumlu sonuçlanan, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs alıyor.

- VGM burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr sitesi üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

- Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

- Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

