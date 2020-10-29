VGM burs başvuruları için son gün yaklaşıyor? VGM bursu nasıl alınır?

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu olumlu sonuçlanan, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.



Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları için son gün yaklaşıyor...

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama ve bitiş tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu başlama ve bitiş tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020



VGM burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr sitesi üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu sonuçları internet üzerinden gerçekleşecek.

Ancak VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

2019 yılı burs başvuru sonuçları 25 Kasım da açıklanırken, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta duyurulmuştu.

