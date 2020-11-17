VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Müdürlük burs başvuru sonuç tarihinin Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıklayacağı burs sonuçlarına göre şekilleneceğini duyurdu.

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmelerinin devam ettiğini kaydeden Vakıflar Genel Müdürlüğü değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının duyurulmasının ardından yapılacağını açıkladı.



Koronavirüs nedeniyle KYK burs başvurularında gecikme yaşanmıştı.

VGM burs sonuçları, geçtiğimiz yıl ortaöğrenim için 25 Kasım'da, yükseköğrenim için ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.



VGM, burs başvurusu olumlu sonuçlanan...

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 T

Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

