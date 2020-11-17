Vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak?

Milyonlarca borçlu tarafından beklenen 2020 vergi affı olan isimlendirilen vergi yapılandırması Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırmaya açıldı.

Ekonomideki kötü gidişat bütçe açığının da kontrolden çıkmasına vatandaşların vergilerini ödeyememesine neden olurken kamuoyunda vergi affı olarak bilinen yapılandırma geçtiğimiz günlerde Meclis’te görüşülerek kabul edilmişti.

Yasaya göre kamuoyunda vergi affı olarak bilinen vergi borçları 18 taksitle ödenebilecek.

İki ayda bir ödenecek taksitlerle borçlar toplamda 36 ayda ödenmiş olacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları vergi yapılandırma kapsamında olacak.

2020 vergi yapılandırılma başvuruları henüz başlamadı.

Vergi borçlarına yönelik yapılan yapılandırma ve ödemeleri kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için vergi dairesine başvuru yapmak şart.

Başvurular 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek.

Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020'den önceki borçlar girecek.

