Vergi kaçakçılarına ceza yağdı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2019'da akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 39 bin 373 denetim yapıldı, kesilen ceza tutarı 7,4 milyon lira oldu.

Başkanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde 46 bin 703 mükellef nezdinde 25 bin 425 cezalı tutanak düzenlendi ve 47 milyon 899 bin 306 lira ceza kesildi.

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik yapılan denetimlerde, 1024 mükellef nezdinde 793 cezalı tutanak düzenlendi, 839 bin 935 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım hizmeti sektörüne yönelik denetimlerde de 8 bin 201 mükellef nezdinde 3 bin 629 cezalı tutanak düzenlendi. Bu kapsamda kesilen ceza tutarı, 2 milyon 983 bin 550 lira oldu.

Öte yandan Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Kilis'te faaliyette bulunan yabancı uyruklu mükellefler nezdinde de 10 günlük denetim çalışmaları yapıldı. 14 bin 796 mükellef nezdinde 2 milyon 242 bin 810 liralık cezaya karşılık gelen 3 bin 112 tutanak düzenlendi.

Akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik de denetimler yapıldı. Bu çerçevede ülke çapındaki akaryakıt istasyonları nezdinde 39 bin 373 denetim yapıldı ve 7 milyon 443 bin 720 lira ceza uygulandı.

Bandrollü ürün denetimleri

Başkanlıkça vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" uygulanıyor.

Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 62 bin 110'u buldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 22 milyon 765 bin 166 olurken, bu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı 5 bin 619 olarak gerçekleşti. Kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 4 milyon 382 bin 701 lira oldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 22 bin 881'inin bandrolsüz, 414 bin 51'inin taklit bandrol olduğu görülürken, 6 bin 924'ünde ise niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi.

Tütün ürünlerinin de 1 milyon 735 bin 963'inin bandrolsüz, 5 bin 731'inin taklit bandrollü, 3 bin 262'sinin yanıltıcı bandrollü olduğu kayıtlara geçti.

