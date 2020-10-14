Vergi dairesinin 20 milyon liralık yanlış hesabı Sayıştay'a takıldı

Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarında kamu kurumlarının hataları ve Hazine'yi uğrattıkları zararlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay yetkilileri bürokratların dövizli kamu alacağını TL'ye çevirirken yasalara aykırı olarak çok düşük kurdan hesap yapıp kamunun zarar etmesine yol açtıklarını tespit etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2004 yılında bir kamu kurumu, mahkeme kararı ile kesinleşmiş zimmet suçundan doğan 3 milyon 582 bin 265 dolarlık Hazine zararının yasal yoldan takip ve tahsil edilmesi için 2004 yılında vergi dairesine bildirimde bulundu. Ancak bildirimi alan vergi dairesi GİB kayıtlarına geçirmek yerine yaklaşık 10 yıl boyunca dosyayı bekletti. Zaman aşımının dolmasına bir ay kala, 2014 yılında vergi dairesi dosyayı kayda aldı.

Hazine'nin alacağı 3 milyon doları aşkın para (Bugünkü kur üzerinden yaklaşık 28 milyon TL) için kur 2004 yılından hesaplandı.

Sayıştay durumu raporlarında şu şekilde belirtti; “Dolar cinsinden alacağın ilk kez kayıtlara alınması sırasında 1 milyon 372 bin 849 lira 47 kuruş değerleme yapıldığı ancak yönetmelik gereği yabancı para cinsinden alacakların ay sonlarında Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerleneceği hükmünün ihmal edilerek, aradan geçen zamanda kur değerlemesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Yönetmelik hükmü doğrultusunda, 3.582.265 ABD Doları'nın 31.12.2019 tarihli döviz kuru ile değerlenerek 21.316.984,34 TL olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.”

