Vergi Borcu olanlar dikkat! Vergi borcu yapılandırmasında son gün!

Yüz binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu yapılandırması bugün son gün.

1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak.

Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.



Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

İşte son bulmasına saatler kala emeklilik için fırsat sunan düzenlemenin 3 adımlı planlaması;

1-YAPILANDIRMA: 1 Şubat'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

2-DONDURMA: Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 1 Şubat'a kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

3- İHYA: Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar, ay başına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya başvurusunda bulunabilecek.



Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek.

Bu arada SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.



Sabah'ın haberine göre, vergi borcu yapılandırması başvuruları bugün sona eriyor. Vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 10 milyonu geçti. Yaklaşık 200 milyar liralık borç yapılandırılırken, borcunu peşin ödeyenler teşvik, destek, hakediş ödemelerini almaya başlayacak.

Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi, esnaf da emekli olabilecek.

Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezunun borç stresi, haciz korkusu bitecek. Yapılandırma imkânlarından yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine başvurması gerekiyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, vatandaşlar vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına sağlanan olanaklara büyük ilgi gösteriyor.

Vergi dairelerine yaklaşık 7.5 milyon mükellef başvurdu, 8 milyon 800 bin dilekçe işleme alındı. Bu kapsamda yapılandırılan borç tutarı 106 milyar lirayı geçti, 3.8 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Vergi dairelerine başvurup borcunu yapılandıranların ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart'ta yapması gerekiyor.

