Vergi borcu olanlar dikkat! Vergi borcu yapılandırması sona eriyor...

Tarihin en kapsamlı vergi affı olarak da bilinen milyonlarca vatandaşın beklediği vergi borcu yapılandırma başvuruları devam ediyor.

Düzenlemeyle birlikye borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Borç yapılandırma ne zamana kadar devam edecek, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Düzenlemeyle beraber Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri gibi ile Hazine alacakları gibi borçlarını vatandaşlar faizini sildirerek veya 18 taksite kadar kolaylıkla ödeyebilecek.



Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

