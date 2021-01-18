Vergi borcu olanlar dikkat! Vergi borcu yapılandırması için son tarih

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırması için son haftaya giriliyor.

Vergi borçlarında yapılandırma 31 Ocak'ta sona erecek.

Yeni kanunla birlikte vatandaşlar borçlarını 18 taksitle ödeyebilecek.

Başvurular interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor.

Peki, KYK, SGK, MTV, Vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?



Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.

Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

Daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay daha uzatıldı.



Yapılandırma listesinde şu kalemler yer alacak.

GelirKurumlarKDVÖTVMTVKYKGümrük vergileriEmlak, çevre temizlik vergileriCeza ve gecikme faizleriPrim borçlarıKöprü ve trafik cezalarıÖğrenim kredisi borcuKamunun kira alacaklarıTOBB-TESK-Barolar Birliği aidatlarıÇiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarıOrman köylülerinin kredileri.



Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.



Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.

Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak.

Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.



Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.



Yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek.



