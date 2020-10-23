Vergi borçlarına yapılandırma geliyor! Paket Meclis’te

KYK, SGK, Vergi, trafik, köprü borcu ve cezalarında yapılandırma öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Yapılandırma miktarının yaklaşık 500 milyar lira olduğunu söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 18 taksit hakkı tanınacağını ve ilk ödemenin Şubat 2021'de yapılacağını belirtti

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