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Vergi borçlarına yapılandırma geliyor! Paket Meclis’te
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor. KYK, SGK, Vergi, trafik, köprü borcu ve cezalarında yapılandırma öngören yasa teklifi AKP tarafından Meclis'e sunuldu.
GÜNDEM 23.10.2020, 15:07
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KYK, SGK, Vergi, trafik, köprü borcu ve cezalarında yapılandırma öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Yapılandırma miktarının yaklaşık 500 milyar lira olduğunu söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 18 taksit hakkı tanınacağını ve ilk ödemenin Şubat 2021'de yapılacağını belirtti
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