"Vergi affı" tartışmalarına AK Partili Özkan son noktayı koydu!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, 2 bölüm ve 51 maddeden oluşan teklif ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün istihdam üzerinde oluşan yükünün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek olan ekonominin istihdamla desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Özkan, "Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adaletin, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için bazı güncellemelerin yapılması amaçlanmaktadır" ifadesini kullandı.

Özkan, teklifte vergi yapılandırmalarına ilişkin düzenlemelerin, 'vergi affı' olmadığının belirterek, "Belediyelere olan emlak vergisi de dâhil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak, faizlerin silinmesidir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, kanunun çıktığı tarihten itibaren yılsonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığı ile müracaat etmesi gerekecektir. Böylece başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacaktır. Yapılandırmada; maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir. Peşin ödenmesi durumda ise işleyen faizler silinecektir. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır" şeklinde konuştu.

