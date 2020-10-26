Vergi affı ne zaman başlayacak? Vergi affı hangi borçları kapsayacak?

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Pandemi sürecinin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırması olduğu iddia edilen af ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından başlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.



2020 Vergi affı yapılandırmasıyla bilrlikte Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamına girecek.



Vergi ve SSK yapılandırmasından yararlanacak borçlular, eğer ilk taksitte ödeme yaparlarsa gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.



Af kapsamında vergi ve SSK borç yapılandırması en fazla taksit sayısı 18 olacak şekilde yapılandırılacak.

İki ayda bir ödenecek taksitlerle yapılandırılan borçlar 36 ayda ödenmiş olacak.

Yapılandırmaya müracaat, yasanın çıkmasının ardından 2020 sonuna kadar yapılabilecek.

Ayrıca düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda başlangıç 31 Ağustos 2020 olacak.

