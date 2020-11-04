Vergi affı çıkacak mı? Af bekleyenlere kötü haber?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki vergi yapılandırmalarına ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.



Cahit Özkan düzenlemenin, 'vergi affı' olmadığını, kamu alacaklarının anapara sabit kalarak, faizlerin silinmesi olduğunu söyledi.

Özkan, "Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adaletin, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için bazı güncellemelerin yapılması amaçlanmaktadır" dedi.



Teklifte vergi yapılandırmalarına ilişkin düzenlemelerin, 'vergi affı' olmadığının altını çizen Özkan, "Belediyelere olan emlak vergisi de dâhil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak, faizlerin silinmesidir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, kanunun çıktığı tarihten itibaren yılsonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığı ile müracaat etmesi gerekecektir. Böylece başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacaktır. Yapılandırmada; maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir. Peşin ödenmesi durumda ise işleyen faizler silinecektir. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

