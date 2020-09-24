“Veliler yarını göremez oldu”

Düzenlediği bir basın toplantısıyla İzmir’den gündemi değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitsizliği daha da belirginleşti. Sosyoekonomik imkânları olumsuz durumda olan ailelerin çocukları uzaktan eğitime dâhil olamıyor” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Şerafettin Kılıç, düzenlediği bir basın toplantısıyla uzaktan eğitim tartışmalarını değerlendirdi. Birçok medya mensubunun katılımıyla Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşen basın toplantısında, eğitim alanında karmaşa ve kaos yaşandığını belirtildi. 18 yıllık AK Parti iktidarında eğitimin bir türlü rayına oturtulamadığını belirten Şerafettin Kılıç, pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan çıkmazı işaret etti.



Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Şerafettin Kılıç, eğitimdeki sorunlarının nedenini göstererek “Zaten iktidarın 18 yıllık eğitim karnesi malum. AK Parti, Milli Eğitim’de yedi kez bakan değiştirmiş, onlarca kez de sistem ve müfredat değişikliği yapmıştır. Bu sayılar zaten eğitimdeki ciddiyetsizliği ortaya koyuyor. Bunların üzerine eğitimde bu süreci de iyi planlayamadılar ve yönetemediler. Mart ayından beri çelişkili açıklamalar, durumu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı topu Bilim Kurulu’na, Bilim Kurulu Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı YÖK’e atıyor. Ne öğretmenler, ne öğrenciler, ne de veliler yarınını göremez durumda” ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitime dâhil olamayan çocuklar için gerekli önlemleri acilen alması gerektiğini vurgulayan Şerafettin Kılıç, “Bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmayan öğrencilerin sorunları giderilmelidir. Durumu olmayan ailelere teknoloji ve internet desteği sağlanması en önemli ihtiyaçtır. Mesleki ve teknik eğitim gören öğrenciler için alternatif yöntemler uygulanmalıdır. Verilen derslerin takibi yapılmalı, öğrencilerin ne düzeyde öğrendikleri değerlendirilmelidir. Yüz yüze öğretim süresi ilkokul öğrencileri için mümkün olduğunca artırılmalıdır. Öğrencilerin gruplara bölünerek dönüşümlü olarak okula gelmeleri, örgün eğitim ile bağlarının tam kopmaması sağlanmalıdır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerin kaygılarını giderecek ve rahatlatacak bir yaklaşımla sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.



* Şerafettin Kılıç, “Bu piyasa koşullarında ne kazanç var, ne de ödemeler için elde avuçta olan bir birikim var. Bazı kesimler için ise artık adeta ‘deniz bitti’ denilecek seviyeye gelindi. Özel okullar, servisçi, kantinci, kırtasiyeci gibi sektörler işte bu seviyededir. İktidarın ekonomi yönetimine baktığımızda ise mevcut problemlerin üzerine düşünmek yerine, verilerde yapılan akıl oyunları ile milletin algılarını etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Ekonomide son yıllarda yaşanan kriz halini tamamen pandemi sürecine bağlamak doğru bir yaklaşım olmaz. Yanlış ekonomik politikalardan vazgeçmeden hiçbir şey düzelmez. Üretime yönelik olmayan yatırımlardan uzaklaşılmalı, başta tarımsal üretim olmak üzere, kalkınmaya dayalı ekonomiye geçilmelidir” diyerek ekonomideki sorunlara dikkat çekti.

Emine Özüdoğru / İzmir

