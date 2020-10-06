Velayeti: Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları boşaltılmalı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran’ın Keyhan gazetesine Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri gerilime ilişkin konuştu. Velayeti, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal altında olduğunu belirterek, "İşgal nedeniyle bir milyonun üzerinde Türk mülteci oldu ve bir an önce bu insanlar kendi yurtlarına dönmelidirler. Ama bunun çözüm yolu askeri değil" dedi.

Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarının boşaltılması gerektiğini vurgulayan Velayeti, "Bunun çözüm yolu askeri değil. İran iki ülke arasında çözümün sağlanması için yardım etmeye hazırdır" dedi. Velayeti, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiğini belirterek, " Filistin topraklarının işgaline karşı olduğumuz gibi Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarının işgaline de karşıyız" ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin meşru olmadığını ve Kafkasya bölgesine ilişkin hiçbir görüş ve açıklama belirtemeyeceğini vurgulayan Velayeti, Suriye’den Azerbaycan’a militan gönderildiğine ilişkin iddiaların netlik kazanmadığına işaret ederek, "Bu konu netlik kazanmış değil. Ancak sınırlarımızda İran güvenliğini tehdit edecek yeni oluşumlara izin vermeyiz" dedi.

