Vegar Eggen Hedenstad, İstanbul'a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, devre arası gelmeden dördüncü transferini de bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, İstanbul ekibinin Fabio Borini, Emre Çolak ve Andrea Bertolacci'nin ardından hâlihazırda boşta olan Vegar Eggen Hedenstad'ı da kadrosuna katmaya hazırlandığını duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Karagümrük'ün bonservisi elinde olan Norveçli sağ bek ile görüşmelere başladığını duyurdu. Ünlü gazeteci, 29 yaşındaki futbolcunun 2022 yazına kadar sözleşme imzalamaya hazır olduğunu ifade etti.

