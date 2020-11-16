Vedat Muriç'in golü Kosova'ya yetmedi

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Vedat Muriqi'nin ağları sarstığı maçta Slovenya, Kosova'yı 2-1 yenildi.

B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı ağırlayan Türkiye, 3-2 yeenrek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye'nin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı.

Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti.

Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Konuk ekibin tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.

Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2- 0'la geçti.

Öte yandan UEFA Uluslar Liginde altıncı ve son hafta maçları, 17-18 Kasım'da oynanacak.

