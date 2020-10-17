Vedat Muriç Lazio'da ilk maçına çıktı

Fenerbahçe 'den bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro gibi bir bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, yeni takımında ilk maçına Sampdoria deplasmanında çıktı.

Takımı 2-0 geride iken maçın 59.dakikasında Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan Muriç, Immobıle'nin yokluğunda gol arayacak

