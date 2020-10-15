Vatandaştan tahsil ettiler, devlete ödemediler

Sayıştay raporları yapılan yolsuzlukları tek tek ortaya çıkıyor. Neredeyse her kurumda yolsuzluk diz boyu.

Bu kez, vatandaşa elektrik satan 44 şirketin elektrik faturasıyla tahsil ettikleri Enerji Fonu tutarlarını devlete ödemediği ortaya çıktı. Şirketlerin ismi de halktan gizlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, konut ve işyerlerine elektrik satan 37 şirketin tüketicilerden tahsil ettikleri Elektrik Enerjisi Fonu'nu (EEF) devlete hiç yatırmadığı, yedi şirketin ise eksik yatırdığı tespitini yaptı.

Özelleştirme ve serbestleştirme adı altında şirketlere devredilen elektrik tahsilatlarında yaşanan sıkıntının uzun süredir devam ettiği belirtilirken, devlete ödenmeyen EEF tutarının ne kadar olduğu ve ödemeleri yapmayan 44 şirketin kimlere ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay raporunda, EEF'nin 2001 yılında kaldırıldığı, ancak aynı tutarın ‘sektör altyapı giderlerine katkı payı' adı altında tahsil edilmeye devam edildiği bilgisi verildi.

Raporda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin tüketiciden yüzde 1 oranında tahsil ettikleri sektör altyapı giderlerine katkı payını tahakkuku takip eden ikinci ayın 20'sinde Enerji Bakanlığı'na yatırması gerektiği belirtildi.

2019 yılında toplam 831 milyon 308 bin 687 TL EEF ödemesi yapıldığına işaret edilen raporda, 2019 yılında tüketiciye 171 şirketin elektrik sattığı, bunlardan 37 şirketin devlete hiç fon ödemesi yapmadığı, yedi şirketin ise eksik ödeme yaptığı bildirildi.

Sayıştay uzmanlarının tespitleriyle ilgili savunma yapan Enerji Bakanlığı, 2019 yılında ödeme yapmayan ya da eksik ödeyen 44 şirketi önümüzdeki günlerde Vergi Denetim Kurulu'na vereceklerini bildirdi.

Sayıştay raporunda, Enerji Bakanlığı'nın benzer sorunun 2017 ve 2018 yıllarında da yaşandığı, 2 yılda 245 şirketin tüketiciye elektrik sattığı, ancak bunlardan 83'ünün hiç fon ödemesi yapmadığı, eksik ödediği ya da zamanında ödemediği bilgilerini paylaştığı ifade edildi.

