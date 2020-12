"Vatandaşlarımız daha iyisine layık"

Türkiye’nin bir darboğazdan geçtiğini söyleyen TEMEL Karamollaoğlu, muhalefette bulunan siyasi partilerin bir araya gelmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

Muhalefet partileri arasında bu müzakerelerin yapılması gerekiyor. Şartlar bunu zorunlu kılıyor. Ne zaman seçim olur, bunu bilemiyoruz. Muhalefet her zaman seçimi ister. Kararı verecek kişi Cumhurbaşkanı’dır. Önümüzdeki yıl seçimin olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımız bir ümitsizliğe kapılarak, biz boşlukta kalır mıyız, bugüne kadar aldığımızı alamayız endişesine kapılmasın. Çünkü insanlarımız hem daha fazlasına muhtaç hem de layıktır. Bu da doğru adımlarla sağlanır. Her taraftan dökülüyoruz; dış politikada, ekonomide, eğitimde.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti genel başkanları ziyaretlerine devam ediyor. CHP, İyi Parti, Deva Partisi genel başkanlarını ziyaret eden Karamollaoğlu, bu seferde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cafer Güneş, Mesut Doğan ve Atik Ağdağ eşlik etti. Yaklaşık 1 bucuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretine geç geldiklerini belirten Karamollaoğlu, Türkiye’nin bir darboğazdan geçtiğini ifade ederek, “Büyük ümitlerle vatandaşa sunulan başkanlık sisteminin devam ettirilemez olduğu genel manada kabul gördü. Zannediyorum ki Cumhurbaşkanı da bunu deklare etmese de bunu görüyor, idrak ediyor. Hem başkanlık sisteminin revize edilmesini hem de parlamentonun güçlendirilmesine ve ülkenin diğer problemlerin düzeltilmesine ihtiyacımız var. Bu problemlerin düzeltilmesi ancak sağlıklı bir müzakere ortamının oluşmasıyla sağlanır. Bu müzakere ortamının Meclis’te oluşması gerekir. Bütçe görüşmelerinde gördük ki, Meclis’te de müzakere edilmiyor” ifadelerini kullandı.



HDP’nin kapatılmasına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Karamollaoğlu, “Bahçeli bunu politik malzeme olarak kullanıyor. Bir suç varsa bunu doğrudan ortaya çıkaracak başsavcılıktır. Anayasa Mahkemesi de buna karar verir. Bunun için beklemeye de gerek yok. Türkiye’de hukukun yürümesi Cumhurbaşkanın talimatıyla oluyor. Bahçeli mesajı kime veriyor bilmiyorum ama benim anladığım, her gün görüştüğü Cumhurbaşkanına veriyor o mesajı. Onun için televizyonlara ihtiyaç yok, gidip direk söylerse adımlar atılır. Bunu politik bir malzeme olarak kullanılıyorsa, bu da doğru bir yaklaşım değildir. Terörle sonuna kadar mücadele edilir. Teröristle mücadele edilir. Bunu siyasete alet etmek sadece acizliktir. Siyasi üslup doğrudan insanları tarif eder. Hakaret edilen sözler söyleyen kişinin kendisini tarif eder. Söz sahibine aittir. Bahçeli’nin kullandığı siyasi tabirler, hiçbir zaman siyasete sığmayan ve kabul görmeyen tabirlerdir. Eskiden beri ötekileştiren, kendisi gibi düşünmeyeni hain olarak kabul eden bir anlayış… Her gün bir sürü saçmalıkları gündeme getiriyorlar. Her gün bu saçmalıklara yanıt verirseniz sizde onun bir parçası olursunuz” değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu dönemlerde siyasi partiler arasındaki görüş alışverişlerinin yoğunlaşması gerektiğini vurguladı. Karamollaoğlu, “Terörle mücadelede en net talimatı veren ve sınır ötesine en kapsamlı harekâtı yapan hükümetin başbakanı bendim. Bu bir ilkedir ve taviz söz konusu olmaz. Yarın iktidar olduğumuzda da teröre karşı en sert mücadeleyi veririz, kimse bundan şüphe etmesin. Parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere geçmiş dönemde Türkiye’de parti kapatmanın tümüyle ortadan kaldırılması için çalışma yapan bir anlayış hâkimdi. Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda, terör örgütleriyle mücadeleyi güvenlik alanında yaparız. Vatandaşlarımızın oylarının yok sayılması ve parti kapatma ile bir mesafe alınamayacağı, aksine geniş kitlelerin terör örgütlerinin propagandalarına açık hale getirileceği de geçmiş tecrübelerden bilinir” ifadelerini kullandı.



Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik zulmüne dikkat çeken Davutoğlu, şunları kaydetti; “Çin bugün milyonlarca soydaşımızı dininden, Türkçesinden dolayı, sadece ‘selamın aleyküm’ dediği için terörist ilan ediyor. Türkiye’de içeride milliyetçilik taslayan Cumhurbaşkanı da Bahçeli de sessiz. Çin’in zulmüne sessizler, Çin’in Türkiye’deki sözcülüğünü yapan bir partinin peşine takılmışlar bizim de mazlum kitlelere sessiz kalmamızı bekliyorlar. ‘Kimsesizlerin sahibi’ diye yola çıkan Cumhurbaşkanı’nın aylardır Uygur Türkleri ile ilgili tek bir söz sarf etmemesinin, Bahçeli’nin niye BM’de 38 ülkenin imza attığı bir metne Türkiye imza atmadı diye hesap sormamasının hesabını da millet onlardan sorar. Uygur Türklerinin haklı mücadelelerinin sonuna kadar yanındayız.”



HDP’nin kapatılmasına yönelik tartışmalar üzerinden konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, “Daha 2019’da sadece bir seçim kazanmak için devletin kırmızı bültenle aradığı bir terör liderlerinden birini TRT’de ağırlayan kimse, ona cevaz veren kimlerse onlar önce PKK ile ilişkilerini tanımlasınlar, netleştirsinler. Öcalan’dan mektup getirip seçim kazanma yöntemini kim benimsemişse PKK ile ilişkilerini tanımlasınlar. Erdoğan’dan habersiz o mektup gidemez, Bahçeli de onu meşru kılmıştır. Doğu Perinçek PKK’nın en fazla terör eyleminde bulunduğu ve vatandaşlarımızı katlettiği bir dönemde gidip Öcalan’a yurt dışında çiçek vermiş biridir. Bunların bizim karşımıza geçip de PKK hesabı sormaya hadleri, hakları yok. Bizim mazimiz de temizdir” şeklinde konuştu.