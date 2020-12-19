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Vatandaşlar tepkili! Yumurta fiyatları neden arttı!
Ekonomik krizin derin etkilerini yaşayan vatandaşlar en son olarak yumurtada yaşanan aşırı yükselişin nedenini merak ediyor.
GÜNDEM 19.12.2020, 01:07
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Koronavirüs salgınında yaşanılan ekonomik krizde enflasyonun yüksekliği alım gücünü ciddi manada düşürürken özellikle günlük olarak tüketilen en önemli besinlerden olan yumurtadaki fiyat artışı ise tüketicinin tepkisine yol açtı.
İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım ise yaptığı açıklamada söz konusu durumun yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.
NTV'ye yumurtadaki fiyat artışını değerlendiren Yıldırım, "Tüketimde bir artış oldu yüzde 10'luk ama bu zammı etkileyecek şekilde değil. Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" dedi.
Ayrıca son kullanma tarihinin de yumurtalar üzerinden yazılmamasına da açıklık getiren Yıldırım, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Yumurtanın üzerindeki tarihi 3 yıl önce attık. Avrupa'daki sistem serbest ama bizim bakanlığın yönetmeliğinde tarih mutlaka olacak dendi. Yumurta paketli olduğundan dolayı, etiketinin üzerine son kullanma tarihi atılması mecburiyetinde."
İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım ise yaptığı açıklamada söz konusu durumun yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.
NTV'ye yumurtadaki fiyat artışını değerlendiren Yıldırım, "Tüketimde bir artış oldu yüzde 10'luk ama bu zammı etkileyecek şekilde değil. Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" dedi.
Ayrıca son kullanma tarihinin de yumurtalar üzerinden yazılmamasına da açıklık getiren Yıldırım, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Yumurtanın üzerindeki tarihi 3 yıl önce attık. Avrupa'daki sistem serbest ama bizim bakanlığın yönetmeliğinde tarih mutlaka olacak dendi. Yumurta paketli olduğundan dolayı, etiketinin üzerine son kullanma tarihi atılması mecburiyetinde."
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