Vatandaşlar 1 milyar dolarlık döviz sattı!

Vatandaşların bankalardaki döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 1 milyar 50 milyon dolar azaldı. doalr kurunun TL karşısındaki düşüşü ile geri çekilmenin sinyallerinin başladığı geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı hem tüzel kişilerin hem de bireysellerde azalma gösterdi. Vatandaşların bankalardaki döviz mevduatları toplamı geçtiğimiz hafta 235 milyar liraya kadar indi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Ocak ayının son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını azalttı. 28 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 487 milyon dolar azalarak 149 milyar 521 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 563 milyon dolar artarak 85 milyar 535 milyon dolara indi. Öte yandan son iki haftadır artış gösteren ticari hesaplarda döviz mevduatı geçen hafta geriledi.



Bireylerin dolar mevduatı dolar mevduatı 83 milyon dolar azalışla 76 milyar 370 milyon dolara düşerken tüzellerin dolar satışı daha hızlı geriledi. Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 481 milyon dolar azalışla 45 milyar 800 milyon dolara düştü.

