Vatandaşın mutfağı: Et tüketimi azaldı makarna tüketimi yükseldi

Salgınla beraber derinleşen ekonomik kriz, yurttaşların mutfağına yansımaya devam ediyor. Alım gücü her geçen gün azalan vatandaşların yüzde 38’i salgın döneminde geçimlerini karşılamakta zorlandıklarını beyan etmişti.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (ETBİR) tahmini tüketim verilerine göre, yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 2019’da 8.6 kilo iken 2020’de 7 kiloya düştü. Dört kişilik bir aile 2016’da yıllık toplam 37.2 kilo kırmızı et tüketirken bu yıl 28 kilo tüketebildi.

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, “Bu yıl kırmızı et tüketiminde toplamda yüzde 30 daralma var. Tüketimin yüzde 15-20’si turizm sektöründen geliyordu. Turizmin ağır etkilenmesiyle gelir sağlayamadık. Bunun dışında tesislerin, toplu yemekhanelerin ve restoranların kapanmasıyla, çalışsalar da yüzde 20 kapasiteyle çalışmalarıyla buradaki tüketimi de kaybettik. Pandemi olmasaydı kişi başı tüketimin 8.6 kiloda, 2019 ile aynı kalmasını öngörüyorduk. Ancak bu da sert düştü” dedi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, geçen hafta pandemi sürecinde makarna tüketiminin yüzde 25 arttığını açıklamıştı.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) son verilerine göre, 12-16 Ekim 2020 haftasında kıyma fiyatları İstanbul’da yıllık yüzde 22.6 zamlanarak 48.2 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise yıllık yüzde 5.7 artarak 40.3 TL’ye çıktı. Kuşbaşı fiyatları da İstanbul’da 20 zamlanarak 56.4 TL’ye çıkarken; Ankara’da yüzde 13 zamlanarak 48 TL’ye yükseldi.

Artan maliyetler altında en çok besicilerin ezildiğine dikkat çeken ETBİR Başkanı Yücesan, “Sanayi tesisinde 50 ton et işleniyorsa 35 tona düştü. Sanayici de zorda. Ancak üretici kazanç sağlayamadığı için bu işi tamamen bırakırsa, sanayici hiç toparlayamaz” diye konuştu.