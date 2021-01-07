Vatandaşın asıl gündemi ayçiçek yağının fiyatı

son günlerde Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar birçok medya kuruluşunun ana konusu olurken, Türkiye'nin ana sorunu olan işsizlik, enflasyon ve peşpeşe gelen zamlar unutturulmaya çalışılıyor. Vatanda ise marekete pazara gittiği anda Türkiye'nin ana meselesinin ekonomi olduğunu bir kez daha görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklarken yıllık enflasyonu yüzde 14.60 olarak belirledi. Pazarda be marektte ise durumu hiç de öyle değil. Birçok vatandaş TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını gerçekçi bulmuyor. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) yayınladığı verilere göre, 2020'deki enflasyon yüzde 36.72 oldu. Türkiye'deki enflasyon sorunuyla ilgili son çalışma ise Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi'nin çalışmasında “Alışverişin zam anı geldi!” başlığı ve #ZamMarkette hastag'i ile bir video yayınlayan Saadet Partisi, marketteki yangını gözler önüne serdi.

Ocak 2020 ile Ocak 2021 dönemindeki fiyat değişim oranları gösterilen Söz konusu videoda son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olan ayçiçek yağı zamları ele alındı.

2 litre ayçiçek yağı fiyatı Ocak 2020'de 18.90 TL iken, bu rakam Ocak 2021'de 33.95 TL oldu. Ayçiçek yağında 1 yıldaki artış yüzde 80'i buldu.

2 litre zeytinyağı Ocak 2020'de 47.95 iken Ocak 2021'de 79.95 oldu zeytinyağında 1 yıldaki artış yüzde 66'yı buldu.

Yumurta fiyatlarındaki artış ise inanılmaz boyutlara ulaştı 15'li yumurta 2020'nin Ocak ayında 9.95 iken 2021 yılının Ocak ayında yüzde 130'u bularak 22.95'e çıktı

