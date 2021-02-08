Vatandaş isyan etti: Sen de reis olarak halkını muhtaç etmeyeceksin

Ankara'da yaşayan işsiz ve gelecek kaygısı olan insanlar gün içerisinde Ulus Meydanı'na gelerek vakit geçirmeye, sıkıntılarından kurtulmaya çalışıyor. Faturalara yetişemediğini söyleyen emekli Erdoğan Kılıç, Ulus meydanından iktidara “Ben evin reisi olarak ailemi muhtaç etmiyorsam sen de reis olarak halkını muhtaç etmeyeceksin. Bizi bankalara mahkum ettiler. Bankalar ana baba günü. Şurada oturanların hepsine sorun. Ya emekli ya iş arıyordur ya da bunalıma girmiş burada kafa dağıtıyordur.” diye seslendi.

Ankara Ulus Meydanı emeklilerin dışında işsizlerin de buluşma mekanı haline geldi. Vatandaş gün içerisinde bu meydanda bir araya gelerek, sosyalleşmeye, dertlerine çözüm aramaya çalışıyor. Çoğu da benzer sıkıntılar yaşıyor: “İşsizlik, kabaran faturalar, ödenemeyen kira ve bunalım.”

Erdoğan Kılıç aldığı emekli maaşıyla nasıl geçim mücadelesi verdiğini şöyle anlattı:

“800 lira kira veriyorum. 400 lira doğalgaz faturam geldi. 170 lira elektrik. 80 lira da su faturam. Aldığım maaş 2 bin 300 lira. Ben geriye kalanla neyle geçineceğim. Pandemi koz oldu. 'Pandemi var kusura bakmayın iş yok. Pandemi var kusura bakmayın devlet bütçesi tamamıyla sıfırlandı.' Senin vatandaşın açken sen tutuyorsun yurtdışına 6 trilyon bağış yapıyorsun. Yol köprü yapmış. Benim geçmediğim köprüyü ben ne yapayım. Benim paramla yapılmış bir yerin vergisini niye veriyorum. Bana bununla övünme. Övüneceksen, ‘Benim halkım rahat yaşıyor” diye övün. Ben evin reisi olarak ailemi muhtaç etmiyorsam sen de reis olarak halkını muhtaç etmeyeceksin. Bizi bankalara mahkum ettiler. Bankalar ana baba günü. Şurada oturanların hepsine sorun. Ya emekli ya iş arıyordur ya da bunalıma girmiş burada kafa dağıtıyordur.”

