Vatandaş dolara koşarken dolar kuru 6 liraya düşer mi?

Merkez Bankası son faiz artışlarıyla politika faizini yüzde 17’ye çekerken dolar kurunda uzun süredir yaşanan sert dalgalanmaların da azaldığı gözlemlendi. Peki dolar kurunda yaşanan düşüş süreci devam edecek m? Dolar kuru 6 TL’ye kadar düşecek mi? bu soruların cevabını ekonomi yazarı Remzi Özdemir kaleme aldı

Dolar kuru geçtiğimiz ay 8.58 TL ile rekor kırarken son zamanlarda yaşanan düşüşlerden sonra 8 TL üzerinde dolar alan vatandaşlar ne yapacağını konusunda kafaları karışmış durumda. Vatandaş dolar kuru daha da düşer mi? sorusuna cevap ararken Yeni Çağ gazetesi yazarı “Dolar 6 TL’ye düşer mi?” başlıklı köşe yazısında bu soruya cevap verdi

Remzi Özdemir yazısında Merkez Bankası’nın dolar kurunu düşürmek için faiz dışında elinde bir silahın olmadığını ifade ederken yapısal reformlar gelmeden dolar kurunda 6 TL’de görmenin zor olacağını belirtti. Özdemir dolar kuru ile ilgili önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini şu sözlerle anlattı

BBDK’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre vatandaşların bankalardaki mevduatı bir haftada 2 milyar 891 milyon dolar artış göstererek 258 milyar dolara yükselirken bu durumun hakkında düşüncelerini paylaşan Özdemir şunları söyledi:

Merkez Bankası bu faiz artışı ile dolara olan ilgiyi azaltabilecek mi? Kesinlikle hayır! En azından bunu kısa vadede yapamayacak. Bunu başarması için öncelikle enflasyonun düşürülmesi lazım. Enflasyonun inandırıcı rakamlarla ilan edilmesi lazım. Bir başka konu ise banka mevduat oranlarının enflasyonun bir ya da iki puan üstünde olması lazım ki, vatandaş parasını Türk lirasına çevirdiğinde erimeyeceğine inansın.

“Türkiye'de ciddi bir dolarizasyon var. Yani halkın kendi parasına güvenmeyip yabancı bir ülkenin paranı elinde tutması. İnsanlar keyfinden mi dolar aldı? Elbette hayır! Beceriksiz ve saçma sapan bir ekonomi politikası ile yükselen enflasyona karşı kendini korumak için. Merkez Bankası bu faiz artışı ile dolara olan ilgiyi azaltabilecek mi? Kesinlikle hayır! En azından bunu kısa vadede yapamayacak. Bunu başarması için öncelikle enflasyonun düşürülmesi lazım.”

