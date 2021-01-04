Vatandaş destek beklerken yeni zam formülleri aranıyor
Ahmet Akın, "Elektrik dağıtım hatları tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildi. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor." dedi.
GÜNDEM 04.01.2021, 13:19
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada elektrik fiyatlarına yapılan zammı eleştirdi. Ahmet Akın, vatandaşların 2021'in ilk gününü yüzde 6 elektrik zammıyla karşıladığını, koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan vatandaşın sırtındaki yükün daha da arttığını ifade etti.Akın, elektrik dağıtım hatlarının tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildiğini belirterek "Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor." dedi.
Ucuz ve ulaşılabilir elektrik dağıtımı yapılacağı vaadiyle özelleştirilen dağıtım hatlarındaki denetimsizliğin, alanın tamamen özel şirketlere bırakıldığını ifade eden Ahmet Akın, TEDAŞ'ın yıllık kontrolleri yapmadığının, sözleşmeden kaynaklı denetimi yerine getirmediğinin belirlendiğini ifade etti.
Akın, pandemi döneminde evinden çıkamayıp, işine gidemeyen vatandaşların elektrikte indirim yapılması, hatta faturalarının belli bir dönem karşılanması talebinde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Vatandaşı görmeyen ve duymayanlar ise yüzde 6 oranında zam yapıyor. Elektrik dağıtım hatları tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildi. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor. Dağıtım şirketlerini denetlemesi gereken TEDAŞ'ın da kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyip sektörü tamamen özel şirketlere bıraktığı artık Sayıştay raporlarına da yansıyor."
Ucuz ve ulaşılabilir elektrik dağıtımı yapılacağı vaadiyle özelleştirilen dağıtım hatlarındaki denetimsizliğin, alanın tamamen özel şirketlere bırakıldığını ifade eden Ahmet Akın, TEDAŞ'ın yıllık kontrolleri yapmadığının, sözleşmeden kaynaklı denetimi yerine getirmediğinin belirlendiğini ifade etti.
Akın, pandemi döneminde evinden çıkamayıp, işine gidemeyen vatandaşların elektrikte indirim yapılması, hatta faturalarının belli bir dönem karşılanması talebinde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Vatandaşı görmeyen ve duymayanlar ise yüzde 6 oranında zam yapıyor. Elektrik dağıtım hatları tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildi. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor. Dağıtım şirketlerini denetlemesi gereken TEDAŞ'ın da kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyip sektörü tamamen özel şirketlere bıraktığı artık Sayıştay raporlarına da yansıyor."
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