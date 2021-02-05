Vatan Partisi'nden AK Parti'ye ittifak tepkisi: Böyle talebimiz yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, "Vatan Partisi'yle ittifak var mı?" sorusuna, “Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek’in bununla alakalı bir ifadesi var bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman o Perinçek’in kendi kendine yapmış olduğu yorumların bizi bağlar bir tarafı yok. AK Parti’nin Vatan Partisi veya Doğu Perinçek ile bir ittifakı söz konusu değil.” cevabını vermişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sözlerine Vatan Partisi cephesinden cevap geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Hamza Dağ, "Perinçek’in ‘AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi’ yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetmişti:



AK Parti'den Doğu Perinçek'e sert sözler: Bunların hepsi fasa fiso

"Vatan Partisi, Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni değildir. Partimizin böyle bir gündemi, talebi ve açıklaması yoktur. Sayın Hamza Dağ'ın ifadeleri gerçek dışıdır. Vatan Partisi başı dik, birleşen Türkiye’de üretim ekonomisini kurmak için Türkiye Cephesi’ndedir.

Cumhur İttifakı Türkiye için önemli ve değerlidir. Ciddi dış tehditler ve iç cepheyi yarmaya yönelik senaryolar önümüzdeyken, milli kuvvetler arasına fitne sokma girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekir.

Vatanseverlik ve sorumluluk bu girişimler karşısında sınanıyor. FETÖ’nün Silivri duvarlarını yıkan, soykırım yalanlarını tarihe gömen, 15 Temmuz gecesi ilk açıklamayı yapan Sayın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’dir. Bugün de aynı sorumluluk ve cesaretle Türkiye düşmanı planlara karşı, programımız ve siyasetlerimizle mücadelenin merkezindeyiz."

"Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan partilerin yönlendirmesi. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi’nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok."

