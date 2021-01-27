Vasıflı diplomalı eleman bulamıyoruz

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, yeterli sayıda ve donanımda teknik eleman bulma konusunda OSB’lerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Derdimiz vasıfsız işçi bulamamak değil, vasıflı diplomalı eleman bulamamak. Gençlerimiz diplomayla geliyor ama iş yapamıyor” dedi.

STİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türk sanayiinin belkemiği olan organize sanayi bölgelerinde, nitelikli diplomalı eleman konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. OSTİM başta olmak üzere Ankara’daki OSB’lerde üretim yapan sanayicinin vasıfsız işçi değil, vasıflı diplomalı eleman bulamadığını ifade eden Çamur, “Gençlerimiz diplomayla geliyor ama iş yapamıyor. Bizim sadece teorik ve kitabi bilgilerle değil, pratikte de en azından temel altyapısı oluşmuş gençlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Sanayicinin bu ihtiyacının karşılanması için teknik üniversitelerde öğrencilerin saha ve uygulamalı eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.



Gençlerin bir an evvel mezun olmak için değil de, işi öğrenmeye odaklanması gerektiği ve bu durumda mühendislik eğitiminde köklü bir değişim olmadan eğitimin kaliteli olmasının zor olduğunu vurgulayan Çamur, “Üreten kesim, sadece nitelikli mühendisler konusunda değil, imalat sürecini yönetecek teknikerler konusunda da sıkıntı yaşamaya devam etmektedir. Yüksekokul mezunu teknikerler ile mesleki ve teknik eğitim mezunlarının sayısı az, ne yazık ki donanımları yetersiz. Dolayısıyla imalat sanayinin ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Sanayicinin mühendisten daha fazla kalifiye ara elemana, nitelikli teknikere ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır” dedi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

