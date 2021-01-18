Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Özde faşist bir genel başkan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında ağır ifadeler kullandı.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle tepki gösteren Mustafa Varank, "Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil özde faşist bir genel başkandır." dedi.

Bakan Mustafa Varank, AK Parti Kilis 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirerek, "CHP demek ayrımcılık demektir, ötekileştirme demektir, ikna odaları demektir. Fırsatını bulduklarında, en ufak bir güç elde ettiklerinde, zulmettikleri o eski günlere anında dönerler. Nitekim dönüyorlar da. Çıkıyor 'Bana oy veriyorsan öğretmensin, vermiyorsan öğretmen değilsin' diyor. Öteki gün çıkıyor, 27 milyon vatandaşımızın oyunu hiçe sayarak, ilk kez halkın doğrudan oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyor. Bu tavrın adı tüm dillerde faşistliktir. Bakınız çok net söyleyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu, sözde değil özde faşist bir genel başkandır. Kılıçdaroğlu'nun özlemini duyduğu Türkiye, ikna odalarının kurulduğu, inancından, siyasi görüşünden dolayı dışlananların, zulmedilenlerin olduğu, sermayenin ayrımcılığa tabi tutulduğu bir Türkiye'dir." diye konuştu.

