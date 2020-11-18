Vaniköy Camii'nin imamının kayıp altınları bulundu
Üç gün önce yanan Vaniköy Camii'nin imamı Mustafa Coşkun'un kayıp altınları bulundu.
GÜNDEM 18.11.2020, 20:28
Üsküdar’da bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde yangın çıkmıştı. Yangın sonrası caminin imamı Mustafa Coşkun, evinde ziynet eşyalarını bulamadığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis ekipleri lojmanda uzun süren aramalar yaptı. Aramalar sonucu caminin imamı Mustafa Coşkun’un altınları bulundu.
İmam Mustafa Coşkun'un ifadesinde, ‘Lojmanda bulunan ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık’ dediği belirtilmişti.
İmam Mustafa Coşkun'un ifadesinde, ‘Lojmanda bulunan ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık’ dediği belirtilmişti.
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