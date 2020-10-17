Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.
GÜNDEM 17.10.2020, 10:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ KCK'nın kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yürütülen geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak teslim olması sağlanmıştır."
Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B, hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak teslim olması sağlanmıştır."
Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B, hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi.
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