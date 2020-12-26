Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Edremit ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depolar ele geçirildi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

