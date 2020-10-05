Van'da mevsimin ilk karı yağdı
Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlere ilk kar düştü. Beyaz örtüyle kaplanan tepeler cep telefonlarına yansıdı.
GÜNDEM 05.10.2020, 13:54
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan tepeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan tepeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
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