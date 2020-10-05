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Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlere ilk kar düştü. Beyaz örtüyle kaplanan tepeler cep telefonlarına yansıdı.

GÜNDEM 05.10.2020, 13:54
Van'da mevsimin ilk karı yağdı
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan tepeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.  
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