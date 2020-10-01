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Van polisinden Azerbaycan'a destek
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri 102 kilo 335 gram eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi.
GÜNDEM 01.10.2020, 10:44
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde devriye görevi sırasında seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki 5 çuvalda 200 paket halinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazan polisler, " Azerbaycan yalnız değildir" fotoğrafını da paylaşarak kardeş ülkeye destek verdi.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde devriye görevi sırasında seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki 5 çuvalda 200 paket halinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazan polisler, " Azerbaycan yalnız değildir" fotoğrafını da paylaşarak kardeş ülkeye destek verdi.
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