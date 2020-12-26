Valilikten sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay daha ücretsiz olacak!

Sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmetinin süresi 3 ay daha uzatıldı.

Konuyla ilgili açıklama Başkan Memduh Büyükkılıç tarafından yapıldı.

BüyükkılıÇ "Salgınla mücadele kapsamında belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz” dedi.

Kayseri'de bulunan sağlık çalışanları belediye ve özel halk otobüslerini ilçelerde dahil olmak üzere ücretsiz faydalanabilecek.

