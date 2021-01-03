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Valilikten "engelli kıza cinsel istismar" iddialarıyla ilgili açıklama

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili gelen ihbar sonrası harekete geçildiği ve engelli kız çocuğunun koruma altına alındığı kaydedildi.

GÜNDEM 03.01.2021, 00:53
Valilikten
Malatya Valiliği,  Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğunun birden çok kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yayımladı.
Konuyla ilgili ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlandığının vurgulandığı açıklamada, 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğunun koruma altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda mağdurun “herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediğinin" belirtildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi “Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna” dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.
Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.
Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun “herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği” belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.
Bakan Soylu'dan da açıklama:
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara tepki göstererek, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk" ifadesini kullandı.
Soylu açıklamasında şunları kaydetti:
Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok Ailesi var Çocuk var. Yeter artık
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