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Valilik duyurdu: Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Hatay'da pandemi nedeniyle yasaklar yeniden gelmeye başladı. Valilik, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.
GÜNDEM 12.11.2020, 11:14
Hatay'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurul Kararı gereği Hatay ilinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.Öte yandan, meydanlar ve duraklarda sigara içme yasağı getirildiği de belirtildi.
Bu saatler dışında söz konusu vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurul Kararı gereği Hatay ilinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.Öte yandan, meydanlar ve duraklarda sigara içme yasağı getirildiği de belirtildi.
Bu saatler dışında söz konusu vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.
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